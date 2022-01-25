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Программа "для ленивых": несложные тренировки на полу для женщин (план на 5 дней)
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Как подтянуть грудь в домашних условиях: 10 упражнений (без гантелей и без планок)
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Зарядка для пожилых на стуле: 20 упражнений для гимнастики (подходит для 65+)
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Топ-50 упражнений для мышц живота + готовый план на 5 дней
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Готовая кардио-тренировка для быстрого похудения и жиросжигания после праздников или застолий
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Программа на все тело для женщин в домашних условиях: 60 упражнений + план на 5 дней
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Похудеть за неделю: план тренировок на 7 дней для женщин (без инвентаря и без прыжков)
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Тренировка для верхней части тела (руки, плечи, грудь, живот, спина): Программа для новичков (День 4)
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Интервальная тренировка для похудения – ноги, живот, руки: Программа для продвинутых (День 5)
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Топ-10 видео с лечебной гимнастикой после пневмонии или COVID (на русском языке)
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Табата-неделя от youtube-канала VVPROFITNESS: тренировки по 8 минут для каждого
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Топ-12 видео-тренировок от проблемных зон (руки, живот, ноги) от Sami Clarke
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7-дневная программа интенсивных видео-тренировок от Healthy Fit with Ty
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Топ-10 видео для живота и кора без прыжков от Maddie Lymburner
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Топ-10 низкоударных кардио-тренировок для начинающих от Body Project на 30 минут
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