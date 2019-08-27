Топ-20 детских умных часов: подборка гаджетов для детей (2019)
Детские смарт часы – гаджет, который создан специально для детей, но также оснащен особыми функциями для родителей.
Большинство популярных моделей предназначены для дошкольного и младшего школьного возраста и способны заменить смартфон, который не всегда целесообразно покупать маленькому ребенку. Потерять умные часы гораздо сложнее в отличие от смартфона, который можно легко забыть на детской площадке.
Умные часы для детей: зачем нужны?
Ребенок со смарт-часами никогда не заблудится, не потеряется и всегда сможет позвать родителей на помощь в случае экстренной ситуации. Современные умные часы для детей оснащают GPS и сим-картой, чтобы родители могли легко созвониться с ребенком и отследить его местоположение.
Помимо контроля над перемещениями ребенка, можно выделить дополнительные причины, почему нужно купить детям умные часы:
- Ребенок всегда будет под родительским контролем, даже не подозревая об этом.
- Гаджет поможет в подготовке к школе, так как во многих моделях предусмотрены обучающие игры, калькулятор, диктофон, календарь, будильник и другие полезные вещи.
- Ребенок всегда будет на связи с родителями.
- Фитнес-функции: шагомер, подсчет калорий, мониторинг сна помогут приучить ребенка к здоровому и активному образу жизни.
- Яркий дизайн, интуитивное управление и множество интересных возможностей понравятся любому ребенку.
Часы для детей дошкольного и младшего школьного возраста оснащают навигатором и телефоном, а для детей постарше – играми, фитнес-функциями и дополнительными возможностями.
Основными функциями детских умных часов являются:
- прием и отправка звонков, голосовых и текстовых сообщений
- определение точной геолокации и отслеживание перемещений
- удаленное прослушивание окружения
- датчик снятия часов с руки
- кнопка SOS
- шагомер, мониторинг сна
- развивающие игры
- водонепроницаемость.
В лучших детских умных часах предусмотрена защита от ударов или защищенное от царапин стекло, умный будильник, калькулятор и другие полезные для школьников функции.
Топ-20 умных часов: подборка гаджетов
Топ-20 моделей детских умных часов для фитнеса
Предлагаем вам отличную подборку, в которой представлены самые популярные умные часы для детей 2019 года.
1. Smart Baby Watch Q90 (1400 руб.)
- Самая популярная бюджетная модель
Современные детские умные часы с сенсорным экраном и встроенным телефоном. Гаджет умеет считать шаги и калории, принимать и отправлять звонки, а также определять местонахождение с помощью модуля GPS. Также здесь предусмотрена кнопка SOS для экстренных ситуаций, если ребенку понадобится помощь родителей.
Часы рассчитаны на родителей, ведь здесь есть множество функций отслеживания локации и даже деятельности ребенка: тайный звонок, режим мониторинга, электронный забор. Если ребенок ушел со смарт-гаджетом в незнакомое место, то родители всегда смогут его найти и прийти на помощь в нужный момент.
Особенности: функции слежения, GPS, прием и отправка звонков. Гаджет подходит для дошкольников и школьников младших классов.
2. RoverMate Kid 05 (1600 руб.)
- Идеальная модель для первоклассников
Стильный детский смарт-гаджет в четырех ярких цветовых решениях: голубом, розовом, синем и зеленом цвете. Гаджет обладает встроенным динамиком и микрофоном для совершения звонков и отправки голосовых сообщений. Телефон работает через micro SIM, в настройках можно выставить прием звонков только с определенных номеров.
Часы предназначены в первую очередь родителям, так как здесь есть все необходимые функции, чтобы точно знать местонахождение ребенка и отслеживать его перемещение. Модуль GPS, кнопка SOS, уведомления о выходе из установленной зоны, а также датчик снятия часов с руки – все это поможет родителям прийти на помощь ребенку.
Особенности: встроенный будильник, датчик снятия часов с руки, micro SIM. Гаджет подходит для школьников младших классов.
3. Elari FixiTime (1650 руб.)
- Идеальная модель для дошкольников
Легкие и практичные умные часы для детей Elari FixiTime с монохромным экраном станут отличной заменой мобильного для маленького ребенка. Часы позволяют отправлять и принимать звонки, а качественные микрофон и динамик обеспечивают высокую слышимость ребенка в любых условиях разговора.
Устройство поддерживает голосовые сообщения, в нем есть модуль GPS и мобильный интернет 2G. Родителям понравится LBS-отслеживание, история перемещений, кнопка SOS.
Особенности: небольшой вес устройства, добавление списка разрешенных номеров для входящих вызовов, акселерометр. Подходит детям от 5 лет.
4. «Кнопка жизни» Start (1800 руб.)
- Идеальная мультифункциональная модель
Детские умные часы от российской компании «Кнопка жизни» обладают целым спектром полезных функций: шагомер, будильник, мониторинг сна, калорий, фонарик, прием и отправка звонков, будильник и другие, которые пригодятся не только ребенку, но и его родителям. Встроенный модуль GPS поможет определить местонахождение ребенка, а с помощью Wi-Fi можно поймать Интернет.
Как и в большинстве детских гаджетов в устройстве Start предусмотрены шпионские и защитные функции, которые позволяют родителям всегда быть в курсе того, чем занимается их ребенок. Чтобы знать, что происходит вокруг ребенка, можно включить прослушивание со своего телефона, GPS найдет точную локацию, а специальный датчик уведомит родителей о выходе из разрешенной зоны.
Особенности: влагозащита, датчик снятия часов с руки, мониторинг сна. Часы подойдут для школьников младших классов.
5. Jet Kid Gear (1800 руб.)
- Идеальная универсальная модель
Смарт часы с сенсорным экраном и поддержкой сим-карты. Устройство окажется полезным не только ребенку, но и его родителям. Маленькому пользователю понравится сенсорное управление, фотокамера, возможность совершать звонки, фонарик, будильник, шагомер и множество других функций.
Родителям пригодится LBS-позиционирование, GPS, ГЛОНАСС, история перемещений, удаленное прослушивание, датчик снятия часов с руки, которые помогут всегда точно знать, где находится ребенок и что с ним происходит. Функция anti-lost не даст потерять гаджет, так как на синхронизированный телефон сразу же придет уведомление.
Особенности: камера, Wi-Fi, защита от воды. Гаджет подходит для школьников младших классов.
6. «Кнопка жизни» Ocean (2100 руб.)
- Идеальная модель для школьников
Самые лучшие детские умные часы должны быть не только функциональными, но также иметь легкий вес и надежно фиксироваться на руке. Модель Ocean от российской компании «Кнопка жизни» понравится и детям, и их родителям. Стильный, компактный дизайн, надежная фиксация, яркий сенсорный дисплей, водозащита, Wi-Fi, GPS, поддержка звонков и смс-сообщений, будильник, фотокамера, мониторинг сна и это еще не все функции, которыми обладает гаджет.
Синхронизировав свои смартфоны с детским устройством, родители всегда будут знать, где находится их ребенок, и смогут прийти на помощь в экстренных случаях, получив уведомление о сигнале СОС.
Особенности: функция anti-lost, удаленное прослушивание, уведомление о выходе из зоны родительского контроля. Гаджет подойдет для учащихся младшей школы.
7. GEOZON LITE (2300 руб.)
- Идеальная модель для определения геолокации
В большом городе легко потеряться, а потому многие родители беспокоятся, отпуская ребенка одного в школу или на прогулку с друзьями. Чтобы всегда знать точное местоположение ребенка, пригодятся лучшие детские умные часы с GPS – GEOZON LITE.
Главной функцией гаджета является поиск точной локации, но также устройство поддерживает сим-карту для отправки и приема звонков. По отзывам пользователей гаджет идеально определяет геолокацию и его встроенного микрофона и динамика достаточно для переговоров с ребенком.
Особенности: влагозащита, точное определение местоположения, стильный внешний вид. Подходит для младших школьников.
8. CARCAM GW600 (2400 руб.)
- Идеальная модель для самых маленьких
Детские умные часы с веселым дизайном понравятся ребенку и принесут пользу родителям. Гаджет умеет мониторить сон, калории, физическую активность, в нем предусмотрена поддержка сим-карт благодаря чему с ребенком всегда можно связаться по телефону.
Устройство оснащено камерой, фонариком, будильником, модулем GPS и Wi-Fi. Родители смогут узнавать точное месторасположение ребенка с помощью функций тайного прослушивания, датчика выхода из разрешенной зоны и истории перемещений.
Особенности: детский дизайн, камера, датчик снятия часов с руки. Подходит для дошкольников.
9. Tiroki S7 / Q7 (2700 руб.)
- Идеальная бюджетная модель с фотокамерой
Современные умные часы для детей с сенсорным экраном и поддержкой nano SIM. Как и большинство детских моделей, устройство оснащено модулем GPS для отслеживания локации и перемещений ребенка. Также гаджет может выполнять функцию телефона для дошкольников.
Устройство оснащено микрофоном, динамиком, в нем есть встроенный акселерометр, позволяющий мониторить состояние сна, фотокамера и сенсорный экран.
Особенности: яркий дизайн, интуитивная настройка, защита от влаги. Подходит для младшего школьного возраста.
10. Smart Kid V7K GPS+ (2800 руб.)
- Идеальная мультифункциональная модель для школы
Одна из лучших моделей детских умных часов в бюджетном ценовом сегменте. Помимо стандартных функций: GPS, поддержка сим-карты, здесь предусмотрена возможность прослушивания музыки, съемки фото и получения уведомлений об смс и погоде.
Сенсорный экран с подсветкой, Bluetooth 3.0, Wi-Fi, мониторинг сна и калорий, будильник, калькулятор, календарь – часы оснащены множество полезных функций, которые пригодятся школьнику. Родители смогут контролировать перемещение ребенка с помощью модуля GPS и прослушивать, что происходит вокруг, чтобы узнать, что с их чадом все в порядке.
Особенности: прослушивание музыки, голосовые сообщения, камера. Подходит детям от 1 до 5 класса.
11. Smart Baby Watch D100S (2900 руб.)
- Детская модель, которая подойдет и взрослым
Одна из лучших моделей детских умных часов, которая подходит не только детям, но и пожилым людям. Устройство оснащено пульсометром и модулем GPS, что делает его универсальным и многофункциональным. Производитель обеспечил гаджет поддержкой nano SIM, 2G, Wi-Fi, емким аккумулятором и целым спектром полезных функций, среди которых: мониторинг сна, подсчет шагов, измерение пульса.
Родителям маленьких детей не придется беспокоиться о местоположении ребенка, ведь гаджет отследит точную локацию и уведомит о выходе из разрешенной зоны.
Особенности: пульсометр, будильник, выход в Интернет. Гаджет подойдет для маленьких детей и пожилых людей, которым нужен присмотр.
12. GEOZON ACTIVE (3300 руб.)
- Идеальная модель контроля за ребенком
Качественные детские часы с GPS навигатором. Помимо стандартных функций отслеживания местоположения, звонков и тайной прослушки, телефон оснащен фотокамерой для моментальных снимков.
Модель поддерживает GPS, ГЛОНАСС, микро-сим. Чтобы устройство работало стабильно, необходимо приобретать сим-карту с Интернетом 2G.
Особенности: защита от воды, фотокамера, отслеживание перемещений ребенка. Подходит для школьников 1-5 класса.
13. Smart Baby Watch G10 (3400 руб.)
- Идеальная модель для съемки видеороликов
Стильные детские часы с видеокамерой и встроенным телефоном. Устройство оснащено GPS, Wi-Fi, micro SIM, 3G, акселерометром и камерой. Ребенок может не только делать фотоснимки, используя гаджет, но и снимать короткие видео.
Родителям понравится возможность контролировать местонахождение ребенка с помощью функций GPS: отслеживание локации, удаленное прослушивание, уведомление о выходе из разрешенной зоны.
Особенности: голосовые сообщения, будильник и логическая игра. Гаджет подходит для младшего школьного возраста.
14. Elari FixiTime 3 (3500 руб.)
- Идеальная модель по соотношению цены и качества
Одни из лучших влагозащищенных детских умных часов со встроенным телефоном и камерой. Легкие, с приятным дизайном, мультифункциональные часы понравятся любому ребенку. Устройство умеет считать калории, шаги и мониторить сон, в нем есть математическая игра, но самое главное – часы оснащены фронтальной и обыкновенной камерой. Теперь ребенок сможет делать селфи, фотографировать друзей и все, что происходит вокруг, чтобы показать родителям.
Функции безопасности работают с помощью GPS модуля, который показывает точное месторасположение ребенка и позволяет контролировать его перемещение.
Особенности: Wi-Fi, 2 камеры, несколько режимов работы. Часы подходят для школьников 1-6 класса.
15. «Кнопка жизни» Disney Принцесса Ариэль (3500 руб.)
- Идеальная модель для девочек
Стильный смарт гаджет в мультяшном дизайне больше понравится девочкам, чем мальчикам, ведь на обоях изображена прекрасная принцесса Ариэль. Помимо яркого дизайна в умных детских часах предусмотрена влагозащита, поддержка сим-карты, модуль GPS, акселерометр, LBS-позиционирование и многое другое.
Встроенная фотокамера, будильник, фонарик, арифметическая игра – это еще не все функции детского гаджета. Для родителей будут полезны функции контроля над перемещением и локацией ребенка, а кнопка СОС позволит ребенку в любой момент призвать на помощь родителей.
Особенности: мультяшный дизайн, влагозащита, функция anti-lost. Гаджет подойдет дошкольникам и первоклассникам.
16. WOCHI GOZO (4000 руб.)
- Идеальные часы для мальчиков
Ультрасовременные умные часы для детей с защитой от влаги и ударов. Легкий, практичный гаджет подойдет гиперактивным детям, а «взрослый» дизайн понравится любому ребенку. Часы поддерживают микро сим-карты, поэтому могут выступать в роли телефона, также они могут подключаться к Wi-Fi и 3G.
С помощью датчика акселерометра устройство умеет мониторить сон, а датчик снятия с руки сообщит родителям о том, что устройство уже не находится на руке ребенка. Также родителям пригодится функция отслеживания окружения и история перемещений.
Особенности: противоударность, водонепроницаемость, устойчивое к царапинам стекло. Гаджет подойдет для младшего школьного возраста.
17. VTech Kidizoom Smartwatch DX (4300 руб.)
- Идеальная модель с функциями мультимедиа
Одни из лучших детских умных часов на рынке благодаря гармоничному сочетанию развлекательных и полезных функций. Часы рассчитаны на более взрослых детей, а потому здесь нет поддержки GPS, чтобы отслеживать геолокацию ребенка.
Сенсорный экран, камера с возможностью записи видео, диктофон, игры, будильник, календарь – функций хватит не только для развлечения, но и для школы. В активном режиме часы работают до трех суток.
Особенности: видеокамера, влагозащита, емкий аккумулятор. Подходят детям от 4 до 6 класса.
18. WOCHI STARKS (5000 руб.)
- Самая надежная и долговечная модель
Легкие, современные умные часы для детей с функциями отслеживания геолокации по GPS, подключением к Wi-Fi и 3G, влагозащитой и акселерометром. Гаджет пригодится не только детям, но и родителям, чтобы контролировать перемещение ребенка.
Часы поддерживают функцию голосовых сообщений и смс, здесь есть будильник, а также мониторинг сна.
Особенности: устойчивое к царапинам стекло, фотокамера, защита от дождя и брызг. Гаджет подойдет детям 1-5 класса.
19. Ginzzu GZ-751 (5400 руб.)
- Идеальная спортивная модель
Современные умные часы для детей с сенсорным экраном, встроенным телефоном, камерой и защитой от попадания влаги. Устройство поддерживает nano SIM, GPS и Wi-Fi, чтобы обеспечить отслеживание геолокации, совершение звонков и подключение к Сети.
Гаджет умеет считать шаги, мониторить сон, будить в наиболее подходящее время. Также устройство оснащено функциями контроля для родителей: отслеживание перемещений ребенка, история передвижений, датчик снятия гаджета с руки, кнопка СОС, аудиопрослушивание окружения.
Особенности: влагозащита, шагомер, камера. Часы подойдут для детей младших классов.
20. IWO Smart Watch IWO 7 (7000 руб.)
- Идеальная модель для школьников 6-10 классов
Настоящие смарт-часы, которые подойдут детям среднего и старшего школьного возраста. Гаджет поддерживает телефонные звонки с помощью смартфона или планшета, а также уведомления с просмотром и ответом с телефона, соцсетей и почты.
В часах предусмотрен будильник, календарь, калькулятор, диктофон, что обязательно пригодится школьнику. Шагомер, пульсометр, счетчик калорий, мониторинг сна и физической активности – спортивные функции, которые помогут вести здоровый образ жизни.
Особенности: функция anti-lost, звонки с помощью телефона или планшета, напоминание об отсутствии физической активности. Гаджет подойдет для среднего и старшего школьного возраста.
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