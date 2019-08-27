Топ-20 детских умных часов: подборка гаджетов для детей (2019)

Детские смарт часы – гаджет, который создан специально для детей, но также оснащен особыми функциями для родителей.

Большинство популярных моделей предназначены для дошкольного и младшего школьного возраста и способны заменить смартфон, который не всегда целесообразно покупать маленькому ребенку. Потерять умные часы гораздо сложнее в отличие от смартфона, который можно легко забыть на детской площадке.

Умные часы для детей: зачем нужны?

Ребенок со смарт-часами никогда не заблудится, не потеряется и всегда сможет позвать родителей на помощь в случае экстренной ситуации. Современные умные часы для детей оснащают GPS и сим-картой, чтобы родители могли легко созвониться с ребенком и отследить его местоположение.

Помимо контроля над перемещениями ребенка, можно выделить дополнительные причины, почему нужно купить детям умные часы:

Ребенок всегда будет под родительским контролем, даже не подозревая об этом. Гаджет поможет в подготовке к школе, так как во многих моделях предусмотрены обучающие игры, калькулятор, диктофон, календарь, будильник и другие полезные вещи. Ребенок всегда будет на связи с родителями. Фитнес-функции: шагомер, подсчет калорий, мониторинг сна помогут приучить ребенка к здоровому и активному образу жизни. Яркий дизайн, интуитивное управление и множество интересных возможностей понравятся любому ребенку.

Часы для детей дошкольного и младшего школьного возраста оснащают навигатором и телефоном, а для детей постарше – играми, фитнес-функциями и дополнительными возможностями.

Основными функциями детских умных часов являются:

прием и отправка звонков, голосовых и текстовых сообщений

определение точной геолокации и отслеживание перемещений

удаленное прослушивание окружения

датчик снятия часов с руки

кнопка SOS

шагомер, мониторинг сна

развивающие игры

водонепроницаемость.

В лучших детских умных часах предусмотрена защита от ударов или защищенное от царапин стекло, умный будильник, калькулятор и другие полезные для школьников функции.

Топ-20 умных часов: подборка гаджетов

Топ-20 моделей детских умных часов для фитнеса

Предлагаем вам отличную подборку, в которой представлены самые популярные умные часы для детей 2019 года.

1. Smart Baby Watch Q90 (1400 руб.)

Самая популярная бюджетная модель

Современные детские умные часы с сенсорным экраном и встроенным телефоном. Гаджет умеет считать шаги и калории, принимать и отправлять звонки, а также определять местонахождение с помощью модуля GPS. Также здесь предусмотрена кнопка SOS для экстренных ситуаций, если ребенку понадобится помощь родителей.

Часы рассчитаны на родителей, ведь здесь есть множество функций отслеживания локации и даже деятельности ребенка: тайный звонок, режим мониторинга, электронный забор. Если ребенок ушел со смарт-гаджетом в незнакомое место, то родители всегда смогут его найти и прийти на помощь в нужный момент.

Особенности: функции слежения, GPS, прием и отправка звонков. Гаджет подходит для дошкольников и школьников младших классов.

2. RoverMate Kid 05 (1600 руб.)

Идеальная модель для первоклассников

Стильный детский смарт-гаджет в четырех ярких цветовых решениях: голубом, розовом, синем и зеленом цвете. Гаджет обладает встроенным динамиком и микрофоном для совершения звонков и отправки голосовых сообщений. Телефон работает через micro SIM, в настройках можно выставить прием звонков только с определенных номеров.

Часы предназначены в первую очередь родителям, так как здесь есть все необходимые функции, чтобы точно знать местонахождение ребенка и отслеживать его перемещение. Модуль GPS, кнопка SOS, уведомления о выходе из установленной зоны, а также датчик снятия часов с руки – все это поможет родителям прийти на помощь ребенку.

Особенности: встроенный будильник, датчик снятия часов с руки, micro SIM. Гаджет подходит для школьников младших классов.

3. Elari FixiTime (1650 руб.)

Идеальная модель для дошкольников

Легкие и практичные умные часы для детей Elari FixiTime с монохромным экраном станут отличной заменой мобильного для маленького ребенка. Часы позволяют отправлять и принимать звонки, а качественные микрофон и динамик обеспечивают высокую слышимость ребенка в любых условиях разговора.

Устройство поддерживает голосовые сообщения, в нем есть модуль GPS и мобильный интернет 2G. Родителям понравится LBS-отслеживание, история перемещений, кнопка SOS.

Особенности: небольшой вес устройства, добавление списка разрешенных номеров для входящих вызовов, акселерометр. Подходит детям от 5 лет.

4. «Кнопка жизни» Start (1800 руб.)

Идеальная мультифункциональная модель

Детские умные часы от российской компании «Кнопка жизни» обладают целым спектром полезных функций: шагомер, будильник, мониторинг сна, калорий, фонарик, прием и отправка звонков, будильник и другие, которые пригодятся не только ребенку, но и его родителям. Встроенный модуль GPS поможет определить местонахождение ребенка, а с помощью Wi-Fi можно поймать Интернет.

Как и в большинстве детских гаджетов в устройстве Start предусмотрены шпионские и защитные функции, которые позволяют родителям всегда быть в курсе того, чем занимается их ребенок. Чтобы знать, что происходит вокруг ребенка, можно включить прослушивание со своего телефона, GPS найдет точную локацию, а специальный датчик уведомит родителей о выходе из разрешенной зоны.

Особенности: влагозащита, датчик снятия часов с руки, мониторинг сна. Часы подойдут для школьников младших классов.

5. Jet Kid Gear (1800 руб.)

Идеальная универсальная модель

Смарт часы с сенсорным экраном и поддержкой сим-карты. Устройство окажется полезным не только ребенку, но и его родителям. Маленькому пользователю понравится сенсорное управление, фотокамера, возможность совершать звонки, фонарик, будильник, шагомер и множество других функций.

Родителям пригодится LBS-позиционирование, GPS, ГЛОНАСС, история перемещений, удаленное прослушивание, датчик снятия часов с руки, которые помогут всегда точно знать, где находится ребенок и что с ним происходит. Функция anti-lost не даст потерять гаджет, так как на синхронизированный телефон сразу же придет уведомление.

Особенности: камера, Wi-Fi, защита от воды. Гаджет подходит для школьников младших классов.

6. «Кнопка жизни» Ocean (2100 руб.)

Идеальная модель для школьников

Самые лучшие детские умные часы должны быть не только функциональными, но также иметь легкий вес и надежно фиксироваться на руке. Модель Ocean от российской компании «Кнопка жизни» понравится и детям, и их родителям. Стильный, компактный дизайн, надежная фиксация, яркий сенсорный дисплей, водозащита, Wi-Fi, GPS, поддержка звонков и смс-сообщений, будильник, фотокамера, мониторинг сна и это еще не все функции, которыми обладает гаджет.

Синхронизировав свои смартфоны с детским устройством, родители всегда будут знать, где находится их ребенок, и смогут прийти на помощь в экстренных случаях, получив уведомление о сигнале СОС.

Особенности: функция anti-lost, удаленное прослушивание, уведомление о выходе из зоны родительского контроля. Гаджет подойдет для учащихся младшей школы.

7. GEOZON LITE (2300 руб.)

Идеальная модель для определения геолокации

В большом городе легко потеряться, а потому многие родители беспокоятся, отпуская ребенка одного в школу или на прогулку с друзьями. Чтобы всегда знать точное местоположение ребенка, пригодятся лучшие детские умные часы с GPS – GEOZON LITE.

Главной функцией гаджета является поиск точной локации, но также устройство поддерживает сим-карту для отправки и приема звонков. По отзывам пользователей гаджет идеально определяет геолокацию и его встроенного микрофона и динамика достаточно для переговоров с ребенком.

Особенности: влагозащита, точное определение местоположения, стильный внешний вид. Подходит для младших школьников.

8. CARCAM GW600 (2400 руб.)

Идеальная модель для самых маленьких

Детские умные часы с веселым дизайном понравятся ребенку и принесут пользу родителям. Гаджет умеет мониторить сон, калории, физическую активность, в нем предусмотрена поддержка сим-карт благодаря чему с ребенком всегда можно связаться по телефону.

Устройство оснащено камерой, фонариком, будильником, модулем GPS и Wi-Fi. Родители смогут узнавать точное месторасположение ребенка с помощью функций тайного прослушивания, датчика выхода из разрешенной зоны и истории перемещений.

Особенности: детский дизайн, камера, датчик снятия часов с руки. Подходит для дошкольников.

9. Tiroki S7 / Q7 (2700 руб.)

Идеальная бюджетная модель с фотокамерой

Современные умные часы для детей с сенсорным экраном и поддержкой nano SIM. Как и большинство детских моделей, устройство оснащено модулем GPS для отслеживания локации и перемещений ребенка. Также гаджет может выполнять функцию телефона для дошкольников.

Устройство оснащено микрофоном, динамиком, в нем есть встроенный акселерометр, позволяющий мониторить состояние сна, фотокамера и сенсорный экран.

Особенности: яркий дизайн, интуитивная настройка, защита от влаги. Подходит для младшего школьного возраста.

10. Smart Kid V7K GPS+ (2800 руб.)

Идеальная мультифункциональная модель для школы

Одна из лучших моделей детских умных часов в бюджетном ценовом сегменте. Помимо стандартных функций: GPS, поддержка сим-карты, здесь предусмотрена возможность прослушивания музыки, съемки фото и получения уведомлений об смс и погоде.

Сенсорный экран с подсветкой, Bluetooth 3.0, Wi-Fi, мониторинг сна и калорий, будильник, калькулятор, календарь – часы оснащены множество полезных функций, которые пригодятся школьнику. Родители смогут контролировать перемещение ребенка с помощью модуля GPS и прослушивать, что происходит вокруг, чтобы узнать, что с их чадом все в порядке.

Особенности: прослушивание музыки, голосовые сообщения, камера. Подходит детям от 1 до 5 класса.

11. Smart Baby Watch D100S (2900 руб.)

Детская модель, которая подойдет и взрослым

Одна из лучших моделей детских умных часов, которая подходит не только детям, но и пожилым людям. Устройство оснащено пульсометром и модулем GPS, что делает его универсальным и многофункциональным. Производитель обеспечил гаджет поддержкой nano SIM, 2G, Wi-Fi, емким аккумулятором и целым спектром полезных функций, среди которых: мониторинг сна, подсчет шагов, измерение пульса.

Родителям маленьких детей не придется беспокоиться о местоположении ребенка, ведь гаджет отследит точную локацию и уведомит о выходе из разрешенной зоны.

Особенности: пульсометр, будильник, выход в Интернет. Гаджет подойдет для маленьких детей и пожилых людей, которым нужен присмотр.

12. GEOZON ACTIVE (3300 руб.)

Идеальная модель контроля за ребенком

Качественные детские часы с GPS навигатором. Помимо стандартных функций отслеживания местоположения, звонков и тайной прослушки, телефон оснащен фотокамерой для моментальных снимков.

Модель поддерживает GPS, ГЛОНАСС, микро-сим. Чтобы устройство работало стабильно, необходимо приобретать сим-карту с Интернетом 2G.

Особенности: защита от воды, фотокамера, отслеживание перемещений ребенка. Подходит для школьников 1-5 класса.

13. Smart Baby Watch G10 (3400 руб.)

Идеальная модель для съемки видеороликов

Стильные детские часы с видеокамерой и встроенным телефоном. Устройство оснащено GPS, Wi-Fi, micro SIM, 3G, акселерометром и камерой. Ребенок может не только делать фотоснимки, используя гаджет, но и снимать короткие видео.

Родителям понравится возможность контролировать местонахождение ребенка с помощью функций GPS: отслеживание локации, удаленное прослушивание, уведомление о выходе из разрешенной зоны.

Особенности: голосовые сообщения, будильник и логическая игра. Гаджет подходит для младшего школьного возраста.

14. Elari FixiTime 3 (3500 руб.)

Идеальная модель по соотношению цены и качества

Одни из лучших влагозащищенных детских умных часов со встроенным телефоном и камерой. Легкие, с приятным дизайном, мультифункциональные часы понравятся любому ребенку. Устройство умеет считать калории, шаги и мониторить сон, в нем есть математическая игра, но самое главное – часы оснащены фронтальной и обыкновенной камерой. Теперь ребенок сможет делать селфи, фотографировать друзей и все, что происходит вокруг, чтобы показать родителям.

Функции безопасности работают с помощью GPS модуля, который показывает точное месторасположение ребенка и позволяет контролировать его перемещение.

Особенности: Wi-Fi, 2 камеры, несколько режимов работы. Часы подходят для школьников 1-6 класса.

15. «Кнопка жизни» Disney Принцесса Ариэль (3500 руб.)

Идеальная модель для девочек

Стильный смарт гаджет в мультяшном дизайне больше понравится девочкам, чем мальчикам, ведь на обоях изображена прекрасная принцесса Ариэль. Помимо яркого дизайна в умных детских часах предусмотрена влагозащита, поддержка сим-карты, модуль GPS, акселерометр, LBS-позиционирование и многое другое.

Встроенная фотокамера, будильник, фонарик, арифметическая игра – это еще не все функции детского гаджета. Для родителей будут полезны функции контроля над перемещением и локацией ребенка, а кнопка СОС позволит ребенку в любой момент призвать на помощь родителей.

Особенности: мультяшный дизайн, влагозащита, функция anti-lost. Гаджет подойдет дошкольникам и первоклассникам.

16. WOCHI GOZO (4000 руб.)

Идеальные часы для мальчиков

Ультрасовременные умные часы для детей с защитой от влаги и ударов. Легкий, практичный гаджет подойдет гиперактивным детям, а «взрослый» дизайн понравится любому ребенку. Часы поддерживают микро сим-карты, поэтому могут выступать в роли телефона, также они могут подключаться к Wi-Fi и 3G.

С помощью датчика акселерометра устройство умеет мониторить сон, а датчик снятия с руки сообщит родителям о том, что устройство уже не находится на руке ребенка. Также родителям пригодится функция отслеживания окружения и история перемещений.

Особенности: противоударность, водонепроницаемость, устойчивое к царапинам стекло. Гаджет подойдет для младшего школьного возраста.

17. VTech Kidizoom Smartwatch DX (4300 руб.)

Идеальная модель с функциями мультимедиа

Одни из лучших детских умных часов на рынке благодаря гармоничному сочетанию развлекательных и полезных функций. Часы рассчитаны на более взрослых детей, а потому здесь нет поддержки GPS, чтобы отслеживать геолокацию ребенка.

Сенсорный экран, камера с возможностью записи видео, диктофон, игры, будильник, календарь – функций хватит не только для развлечения, но и для школы. В активном режиме часы работают до трех суток.

Особенности: видеокамера, влагозащита, емкий аккумулятор. Подходят детям от 4 до 6 класса.

18. WOCHI STARKS (5000 руб.)

Самая надежная и долговечная модель

Легкие, современные умные часы для детей с функциями отслеживания геолокации по GPS, подключением к Wi-Fi и 3G, влагозащитой и акселерометром. Гаджет пригодится не только детям, но и родителям, чтобы контролировать перемещение ребенка.

Часы поддерживают функцию голосовых сообщений и смс, здесь есть будильник, а также мониторинг сна.

Особенности: устойчивое к царапинам стекло, фотокамера, защита от дождя и брызг. Гаджет подойдет детям 1-5 класса.

19. Ginzzu GZ-751 (5400 руб.)

Идеальная спортивная модель

Современные умные часы для детей с сенсорным экраном, встроенным телефоном, камерой и защитой от попадания влаги. Устройство поддерживает nano SIM, GPS и Wi-Fi, чтобы обеспечить отслеживание геолокации, совершение звонков и подключение к Сети.

Гаджет умеет считать шаги, мониторить сон, будить в наиболее подходящее время. Также устройство оснащено функциями контроля для родителей: отслеживание перемещений ребенка, история передвижений, датчик снятия гаджета с руки, кнопка СОС, аудиопрослушивание окружения.

Особенности: влагозащита, шагомер, камера. Часы подойдут для детей младших классов.

20. IWO Smart Watch IWO 7 (7000 руб.)

Идеальная модель для школьников 6-10 классов

Настоящие смарт-часы, которые подойдут детям среднего и старшего школьного возраста. Гаджет поддерживает телефонные звонки с помощью смартфона или планшета, а также уведомления с просмотром и ответом с телефона, соцсетей и почты.

В часах предусмотрен будильник, календарь, калькулятор, диктофон, что обязательно пригодится школьнику. Шагомер, пульсометр, счетчик калорий, мониторинг сна и физической активности – спортивные функции, которые помогут вести здоровый образ жизни.

Особенности: функция anti-lost, звонки с помощью телефона или планшета, напоминание об отсутствии физической активности. Гаджет подойдет для среднего и старшего школьного возраста.

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